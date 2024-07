Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall am Loxbaum - drei Verletzte

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am 26.07.2024 um 22.28 Uhr ein 31-jähriger Autofahrer leicht, eine 34-jährige Autofahrerin und ihr 38-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der 31-Jährige befuhr mit seinem VW die Feithstraße in Richtung Hagener Straße und bog an der Kreuzung Feithstraße/Knippschildstraße nach rechts in die Knippschildstraße ab. Unmittelbar nach dem Abbiegen geriet er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW in den Gegenverkehr. Dort befuhr die 34-Jährige mit ihrem Fiat die Knippschildstraße in Richtung Boeler Straße. Sie konnte einen Zusammenstoß der beiden Autos auch nicht mehr verhindern. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell