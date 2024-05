Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lübeck (ots)

Am 30. April 2024 (Dienstag) kam es in der Langeneßallee in Lübeck zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Weil die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben.

Kurz nach 11 Uhr des Dienstagvormittags befuhr ein 28-jähriger Lübecker mit seinem PKW Fiat 500 in orange die Langeneßallee in Richtung Helgolandstraße. In gleiche Richtung fuhr eine 33-jährige Lübeckerin mit ihrem schwarzen VW Polo. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Gegenüber der Polizei machten die Frau und der Mann unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Vor diesem Hintergrund und zur Klärung der Ursache sucht die Polizei nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-1316245 oder per Email unter ed.luebeck.2pr@polizei.landsh.de mit dem 2. Polizeirevier Lübeck in Verbindung zu setzen.

