Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher nach räuberischem Ladendiebstahl festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (25.07.) wurden Polizeibeamte aufgrund eines räuberischen Ladendiebstahls zu einer Drogerie in der Hohenzollernstraße gerufen. Der Ladendetektiv hat gegen 15 Uhr einen 16-Jährigen beobachten können, wie dieser mehrere Parfums im mittleren dreistelligen Betrag aus der Auslage nahm und sie in seinen Rucksack steckte. Daraufhin verließ der Ladendieb das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach den Jugendlichen vor dem Geschäft an und nahm ihn mit in sein Büro. Dort zeigte er sich zunächst kooperativ. Im Verlauf des Gesprächs baute sich der 16-Jährige allerdings vor dem Ladendetektiv auf und griff ihn körperlich an. Anschließend versuchte er, das Büro mit seinem Rucksack und dem Diebesgut zu verlassen. Der Ladendetektiv überwältigte den Jugendlichen und konnte ihn so lange festhalten, bis die Polizei eintraf. Aufgrund bestehender Haftgründe wurde der polizeibekannte Ladendieb vorläufig festgenommen. (qua)

