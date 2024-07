Polizei Hagen

POL-HA: Hagener nach Randale an Tankstelle in Gewahrsam genommen

Hagen-Eilpe (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung nahm am Freitag (26.07.) gegen 3.15 Uhr einen 53-Jährigen in Eilpe in Gewahrsam. Der Hagener randalierte in der Eilper Straße an einer Tankstelle. Ein Mitarbeiter verständigte die Polizei und gab an, dass der Mann herumschreie und seine Schuhe umherwerfe. Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der Randalierer aggressiv und kam einem mehrfach durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Er weigerte sich darüber hinaus, seine Schuhe anzuziehen. Der 53-Jährige musste in das Polizeigewahrsam gebracht werden, aus diesem konnte er einige Zeit später wieder entlassen werden. (arn)

