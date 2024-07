POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung einer Geldbörse

Hagen-Boele (ots) - Am Mittwoch (24.07.) zeigte ein Mann eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil an. Der 45-Jährige gab an, gegen 7 Uhr mit seinem Rad auf der Feldmühlenstraße in Hagen beim Überqueren der Fahrbahn mit einem Auto zusammengestoßen zu sein. Der Pkw habe ihn aus ungeklärter Ursache beim Abbiegen erfasst. Der Hagener sei gestürzt und zog sich ...

