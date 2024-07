Polizei Hagen

POL-HA: Audi- Besitzer findet Auto auf Steinblöcken stehend und ohne Felgen auf

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Als ein 25-Jähriger zu seinem in der Straße Am Höing auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellten Audi ging, fand er das Auto ohne Felgen auf. Das Fahrzeug stand auf Steinblöcken. Vier original Audi-Felgen der Größe 19 Zoll mit Reifen, wurden entwendet. Hierdurch entstand augenscheinlich ein Schaden an der Karosserie und an den Bremsen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend (24.07.) gegen 22 Uhr und Donnerstagmorgen (25.07.) gegen 6.30 Uhr. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

