Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Wehringhausen schwer verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine 69-jährige Fußgängerin wurde am Freitagnachmittag (26.07.2024) in Wehringhausen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Hagenerin überquerte, gegen 13.20 Uhr zu Fuß die Bachstraße. Zeitgleich fuhr ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Opel über die Bachstraße in Richtung der Buscheystraße. Nachdem er die Kreuzung Bachstraße / Langestraße passiert hatte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit der Fußgängerin. Diese stürzte und wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Hagener Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

