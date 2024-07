Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer nach Trunkenheitsfahrt in Gewahrsam genommen

Hagen-Boele (ots)

Sonntagnacht (28.07.) nahm die Polizei einen Radfahrer in Gewahrsam, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Gegen 1.45 Uhr fuhr ein Zeuge mit seinem Auto in der Kapellenstraße hinter einem 25-jährigen Radfahrer her. Plötzlich stieg dieser von seinem Fahrrad ab, zog sein Shirt aus und pöbelte den Autofahrer an. Dieser verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, machte der Radfahrer einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Alkoholtest ergab 2,4 Promille; ein Drogentest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Zur Verhinderung weiterer Störungen wurde der 25-Jährige in Gewahrsam genommen. (qua)

