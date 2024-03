Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Meet & Greet mit der Nachstreife - Start der Aktionswoche "Deine PoliZeit" der Polizei Rheinland-Pfalz

Wer schon immer mal wissen wollte, wie Spuren an einem Tatort gesichert werden oder wie man mit dramatischen Sachverhalten umgeht, darf sich freuen.

Dominic Gillot, Kriminalhauptkommissar und Melina Reisel, Kriminaloberkommissarin bei der Kriminalpolizei in Mainz und beide Protagonisten in der erfolgreichen Fernsehserie Nachtstreife über die Polizei in Mainz, stehen am Freitag, 5. April 2024 für alle Fragen rund um ihre Arbeit und die Nachtstreife Rede und Antwort.

Die beiden Kommissare zeigen Fälle aus der Nachstreife, erklären ihre Arbeit und lassen tief blicken, was Polizeiarbeit für sie bedeutet und warum sie Polizisten wurden. Moderiert wird die Veranstaltung von Rinaldo Roberto.

Die Veranstaltung ist Teil der Aktionswoche "Deine PoliZEIT" der Polizei Rheinland-Pfalz. Sie soll interessierten jungen Menschen einen Einblick in die Polizeiarbeit ermöglichen und den Weg zur Polizistin oder zum Polizisten aufzeigen.

Alle Informationen rund um die Aktionswoche, mit Hinweisen zu zahlreichen Veranstaltungen in ganz Rheinland-Pfalz findet ihr auf unserer Webseite. Aktionswoche MZ . Polizei Rheinland-Pfalz (rlp.de)

Meet & Greet Nachstreife

16:00 bis ca. 18:00 Uhr Treffpunkt ist vor dem Haupteingang des

Polizeipräsidum Mainz

Valenciaplatz 2 55118 Mainz

