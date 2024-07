Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und fährt auf der Flucht Polizeibeamten an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Samstagabend (27.07.2024) entzog sich in Hohenlimburg ein bislang unbekannter Autofahrer einer Verkehrskontrolle, flüchtete vor den Polizisten und fuhr dabei einen der Beamten an. Die Besatzung eines zivilen Streifenwagens wollte den Autofahrer in dem schwarzen Ford gegen 23.20 Uhr im Alemannenweg für eine Verkehrskontrolle anhalten. Als er die Beamten erblickte, beschleunigte der Unbekannte seinen PKW stark und reagierte weiterhin nicht auf die Anhaltezeichen der Polizisten. Nachdem er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos missachtet hatte, verlor der Mann an der Einmündung Am Berge / Mozartstraße beim Abbiegen die Kontrolle über den Ford. Er fuhr auf den Gehweg und kollidierte dort mit einer Laterne. Die Beamten stiegen aus und traten an das verunfallte Auto heran. Daraufhin legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und setzte seine Flucht fort. Beim Rückwärtsfahren erfasste er einen der Polizisten und verletzte diesen leicht. In der Straße Am Berge kollidierte der Flüchtige dann mit einer Verkehrsinsel, stieg aus seinem Auto aus und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der leicht verletzte Polizist musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten leiteten unter anderem Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in zwei Fällen ein. Den Ford stellten sie sicher. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

