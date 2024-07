Polizei Hagen

POL-HA: Wichtige Infos der Polizei rund um das Thema Pedelec - spontaner Besuch möglich

Hagen (ots)

Am 08. und 11. August 2024 bietet die Polizei Hagen erneut einen Austausch zum Thema Pedelecs an. Die Verkehrssicherheitsberater möchte mit Radfahrerinnen und Radfahrern ins Gespräch kommen. Die Polizisten beantworten wichtige Fragen rund um die Teilnahme am Straßenverkehr, die Herausforderungen im Umgang mit Pedelecs/E-Bikes und

08.08.2024: Markt Emst

11.08.2024: Springefest

Nutzen Sie auch die Gelegenheit an Pedelec-Trainings mit Fahrübungen teilzunehmen, die die Polizei Hagen in den Sommerferien anbietet. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an einem Fahrtraining zwingend eine Anmeldung erforderlich macht.

An folgenden Tagen können Sie noch teilnehmen:

Dienstag, 06.08.2024 von 10 Uhr bis 12 Uhr (Anmeldeschluss: 02. August, 12 Uhr)

Donnerstag, 08.08.2024 von 10 Uhr bis 12 Uhr (Anmeldeschluss: 06. August, 12 Uhr)

Montag, 12.08.2024 von 10 Uhr bis 12 Uhr (Anmeldeschluss: 09. August, 12 Uhr)

Mittwoch, 14.08.2024 von 10 Uhr bis 12 Uhr (Anmeldeschluss: 12. August, 12 Uhr)

Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer benötigt einen eigenen Fahrradhelm sowie ein Pedelec. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Vor Fahrtantritt auf dem Übungsgelände erfolgt zudem ein kurzer Check-up der Zweiräder.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer könne sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei PHK Hoffmann (02331-986-2304) und PHKin Kantak (02331-986-2302) oder per E-Mail PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de anmelden.

Bitte nennen Sie in der Mail den Termin, an dem Sie teilnehmen möchten, Ihren vollständigen Namen, sowie eine telefonische Erreichbarkeit. Es werden für jeden Termin die jeweils zehn ersten Anmeldungen berücksichtigt. Eine Zusage erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung. Sollten Sie keine Zusage erhalten haben, sind die Termine leider schon ausgebucht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell