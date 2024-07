Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zum Unfallort zurückgeordert

Jena (ots)

Am Fürstengraben kam es am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall. Ein vorausfahrender Pkw musste verkehrsbedingt halten, was der dahinterfahrende Autofahrer zu spät erkannte. In der Folge fuhr er hinten auf und entfernte sich unmittelbar nach der Kollision vom Unfallort. Die Polizei wurde verständigt, die aufgrund des notierten Kennzeichens den Flüchtigen ermitteln konnte. Dieser wurde zur Unfallstelle geordert und hat sich nun strafrechtlich zu verantworten.

