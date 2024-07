LPI-J: Gast bezahlte nicht

Jena (ots) - Im Zeitraum vom 26.06.2024 bis zum vergangenen Mittwoch drangen unbekannte Personen in einen Keller in der Ernst-Abbe-Straße ein. Neben einem Zelt wurden ein aufblasbares Kanu und ein Fahrrad entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

