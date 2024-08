Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Kreis Viersen (ots)

Am Samstagmittag, um 13:30 Uhr, stürzte ein Rennradfahrer (64, aus Düsseldorf) auf der Korschenbroicher Straße in Willich. Er war auf dem Radweg in Richtung Willich unterwegs. Aufgrund eines Hubbels auf dem Radweg verlor er die Kontrolle über das Rennrad. Er fiel anschließend auf den Radweg und verletzte sich schwer. Ein Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus.

Gegen 20 Uhr fuhr ein Streifenteam zu einem weiteren Verkehrsunfall in Willich. Im Kreuzungsbereich Kempener Straße und Anrather Straße fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Willich einem 23-jährigen Willicher, ebenfalls im Auto, auf das Heck auf. Beide waren auf der Anrather Straße in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Straße unterwegs und standen an der Ampel. Als diese Grün zeigte, fuhr der 29-Jährige los. Ein Rettungswagen kam von rechts mit Blaulicht angefahren, daher bremste er nochmal vor dem Kreuzungsbereich um diesen nicht zu behindern. Der hinter ihm fahrende 23-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der 29-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nacht zu Sonntag verletzte sich eine 61-jährige Krefelderin auf einem Pedelec schwer. Gegen 23:45 Uhr war sie auf der Krefelder Straße in Tönisvorst in Richtung Krefeld unterwegs. An der Einmündung Kurze Straße geriet sie in die Bahngleise und verlor die Kontrolle über das Pedelec. Sie fiel nach links auf die Fahrbahn. Auch sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. /cb (641)

