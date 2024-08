Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Dachstuhlbrand - Ursachenermittlung läuft

Kempen (ots)

Am Samstag gegen 12.30 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einem Dachstuhlbrand an der Auguste-Tibus-Straße in Kempen alarmiert worden. Durch das Feuer wurde das Dachgeschoss des betroffenen Hauses stark in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es gibt Hinweise auf einen technischen Defekt, die Ermittlungen dauern aber noch an. /hei (642)

