POL-IGB: Verkehrsunfalllagebild 2023 für den Bereich der Mittelstadt St. Ingbert

Verkehrsunfalllagebild 2023 für die Mittelstadt St. Ingbert:

1. Ein ausschließlich jahresbezogener Vergleich der Unfalldaten lässt vor dem Hintergrund teilweise niedriger Unfallzahlen eine nur sehr bedingt fundierte Aussage zum aktuellen Stand der Verkehrssicherheit im Bereich der Mittelstadt St. Ingbert zu.

2. In 2023 verlor, wie auch im Kalenderjahr 2022, im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion St. Ingbert bedauerlicherweise eine Person bei einem Verkehrsunfall ihr Leben (2021 und 2020 keine getötete Person, 2 in 2019, 2 in 2015, 3 in 2014).

3. Insgesamt waren im Jahr 2023 1311 Verkehrsunfälle in St. Ingbert zu verzeichnen und damit mit 74 rund 5,98 % mehr als in 2022. Aufgrund des geringen Wertes könnte man die Gesamtunfallzahlen in St. Ingbert also als marginal ansteigend bezeichnen.

4. Im Bereich der Polizeiinspektion St. Ingbert sind bei 137 Unfällen (im Vorjahr 136), 178 (Vorjahr: 155) Personen verunglückt. Die Zahl der Schwerverletzten ist von 21 auf 26 um 23,81 % gestiegen. Die Anzahl der Leichtverletzten ist von 133 in 2022 auf 151 um 13,53 % ebenfalls gestiegen.

5. Die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ist leider um 2 % auf 33 gestiegen.

6. Im Jahre 2023 liegen die Gruppen der 25-34-Jährigen und die der 35-44-Jährigen mit jeweils 25 Stück der mit Personenschaden verursachten Verkehrsunfälle gleich auf. Gefolgt von der Altersgruppe der 45-54-Jährigen mit 19 Verkehrsunfällen.

7. Wie auch in den vergangenen Jahren liegen die häufigsten Unfallursachen in den Teilbereichen: Abbiegen/Wenden/Rückwärtsfahren, Vorfahrt / Vorrang, Geschwindigkeit und Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr.

8. Im Inspektionsbereich St. Ingbert kam es zu 342 Unfallfluchten (2022: 350), wovon 120 geklärt werden konnten (2022: 127).

9. Die durchgeführte Analyse der polizeilichen Verkehrsunfalldaten werden jährlich zentral für das gesamte Saarland im Landespolizeipräsidium durchgeführt. Nach Mitteilung der Verkehrsunfallstatistiker haben sich dabei folgende Verkehrsunfallschwerpunkte / Unfallhäufungsstellen mit jeweils fünf Verkehrsunfällen im gleichen Bereich herausgebildet:

Innerörtlich:

- St. Ingbert, Stadtmitte, Südstraße / Oststraße, Kreisverkehr - St. Ingbert, Stadtmitte, Rickertstraße, zwischen Kaiserstraße und Poststraße (Parkrempler)

Überörtlich:

- L108, Flughafenstraße, unterer Bereich - L 235, Wildunfallstrecke, zwischen St. Ingbert und Oberwürzbach

Eine abschließende Betrachtung durch die Örtliche Verkehrsunfallkommission kann erst dann erfolgen, wenn die tatsächliche Auswertung der unfallstatistischen Daten vorliegt. Derzeit handelt es sich lediglich um eine Vorabinformation. Gleichwohl befinden sich die Straßenverkehrsbehörde der Mittelstadt und die Polizeiinspektion St. Ingbert unabhängig von verkehrsstatistischen Erfassungen in einem stetigen Austausch um potentielle Auffälligkeiten im öffentlichen Verkehrsraum frühzeitig zu erkennen und etwaigen Gefahrensituationen entgegenzuwirken.

i.A.

Torsten Towae

Erster Polizeihauptkommissar Leiter der Polizeiinspektion St. Ingbert

