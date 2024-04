Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Straßenverkehrsgefährdung in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 27.04.2024, gegen 10:00 Uhr, kam es im Innenstadtbereich von St. Ingbert zu mehreren Gefährdungen des Straßenverkehrs durch ein weißes Motocross, an dem keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrzeugführer überfuhr hierbei mehrere rote Ampeln, fuhr in geschlossener Ortschaft mit überhöhter Geschwindigkeit und geriet mehrmals in den Gegenverkehr.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Tel.: 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

