POL-IGB: Bettelbetrüger in St. Ingbert-Hassel

St. Ingbert-Mitte (ots) - Am Montag, 22.04.2024, ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers in der Kaiserstraße, nahe der dortigen St. Josef-Kirche, in St. Ingbert. Ein roter größerer Pkw soll dabei auf dem Weg in Richtung Innenstadt-St. Ingbert einen parkend abgestellten schwarzen Audi Q5 mit seinem Außenspiegel gestreift haben. An dem geparkten Audi konnten entsprechende ...

mehr