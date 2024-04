Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Schüler in St. Ingberter Grundschule klagen über Übelkeit nach Abflussreinigung

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 25.04.2024 wurde hiesige Dienststelle gegen 21:30 Uhr von der Integrierten Leitstelle des Saarlandes darüber informiert, dass nach dem Schulbesuch einer Grundschule in der Rickertstraße in St. Ingbert wenige Schüler über Übelkeit und Unwohlsein, bis zum Abend hin, klagen würden. Die Rede war von starkem Fäkalgeruch oder einem Geruch ähnlich faulen Eiern, der am Mittag auch von einem Sorgeberechtigten im Bereich der Schule festgestellt worden sei. Durch Polizeikräfte wurde folglich am Abend gemeinsam mit der Feuerwehr St. Ingbert die besagte Schule aufgesucht und überprüft. Schulbetrieb fand zum Einsatzzeitpunkt nicht statt. Entsprechende Gasmessungen vor Ort verliefen negativ. Als mögliche Ursache des unangenehmen Geruchs bzw. der Symptome wurden Reinigungsarbeiten der Abflüsse an der Schule genannt. Inwiefern diese die Symptome ausgelöst haben könnten, ist bis dato nicht bekannt. Zum aktuellen Stand war nach erster Begutachtung der Kinder durch Rettungspersonal keine weitere medizinische Behandlung bei diesen erforderlich. Von vorliegenden gesundheitlichen Risiken durch die Arbeiten am Abfluss ist nichts bekannt. Der Schulbetrieb konnte am Folgetag normal aufgenommen werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Ursache bzw. einer möglichen strafrechtlichen Relevanz dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell