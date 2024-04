Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf der BAB 6 - Polizei sucht Zeugen

St. Ingbert (ots)

Am Abend des 29.04.2024, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der BAB 6, zwischen den Anschlussstellen St. Ingbert-West und Saarbrücken-Güdingen in Fahrtrichtung Saarbrücken, zu einem Verkehrsunfall, welcher im benannten Abschnitt eine längerfristige Vollsperrung nach sich zog. Ein 37-jähriger Saarbrücker, Fahrer eines Mercedes GLE, hatte ca. 700 Meter vor dem Rastplatz Bischmisheim die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte in der Folge heftig gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An seinem Fahrzeug sowie an der Mittelschutzplanke entstand jeweils erheblicher Sachschaden.

Am Unfall war möglicherweise noch ein anderes Fahrzeug beteiligt. Dieses solle demnach kurz zuvor einen Spurwechsel vollzogen und hierdurch den eigentlichen Unfall ausgelöst haben. Sollten unbeteiligte Verkehrsteilnehmer sachdienliche Beobachtungen hierzu gemacht haben, bittet die Polizei darum, sich umgehend mit der aufnehmenden Dienststelle (PI St. Ingbert) in Verbindung zu setzen.

Die Unfallstelle war im Zuge der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungs- und Bergungsarbeiten für ca. 2,5 Stunden vollgesperrt. Verkehrsteilnehmer, welche aus Richtung Neunkirchen unterwegs waren, wurden an der AS St. Ingbert-West abgeleitet. Nach Beendigung aller Maßnahmen war die Autobahn wieder komplett befahrbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell