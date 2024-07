Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstahl eines Fahrrades - Tatverdächtige festgenommen

Augsburg (ots)

------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -------

Bergheim - Am Donnerstag (11.07.2024) entwendete eine 52-Jährige ein Fahrrad im Schwammerlweg und wurde kurze Zeit später festgenommen.

Im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 16.45 Uhr entwendete die 52-Jährige das Fahrrad mit Anhänger aus einer offenstehenden Garage. Der Eigentümer stellte das Gespann kurze Zeit später in der Nähe fest und entdeckte dabei auch die 52-Jährige. Diese flüchtete und der Fahrradeigentümer verständigte die Polizei. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung, nahmen Polizeibeamte die 52-Jährige wenig später in Tatortnähe fest. Anschließend veranlassten die Beamten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der Frau.

Die 52-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Freitag (12.07.2024) einem Richter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Die 52-Jährige Frau befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls gegen die 52-Jährige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell