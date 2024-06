POL-SN: Auseinandersetzung auf dem Marienplatz

Schwerin (ots) - Derzeit wird ein Video in den sozialen Medien verbreitet, dass einen zum Teil entblößten Mann in der Schweriner Innenstadt zeigt. Das Video steht in Zusammenhang mit einer Tathandlung am 26.04.2024. Dabei soll ein polizeibekannter Tatverdächtiger seine ehemalige Lebensgefährtin, eine 36 - jährige ukrainische Frau, mit einem Messer bedroht und ...

mehr