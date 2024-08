Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sexuelle Belästigung im Schwimmbad

Willich (ots)

Im Schwimmbad De Bütt in Willich ist am Dienstag erneut zu einem Sexualdelikt gekommen. Ein 15-jähriger Rostocker mit ukrainischer Staatsangehörigkeit berührte eine Zwölfjährige aus Krefeld mehrfach unsittlich. Das Mädchen wandte sich an das Badpersonal. Die Polizei wurde hinzugezogen. Der Tatverdächtige erhielt ein Hausverbot im Bad, die Ermittlungen dauern an. /hei (656)

