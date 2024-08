POL-PDWO: Polizeilicher Einsatz nach "Swatting"

Worms-Pfeddersheim (ots) - Am 15.08.2024 kam es zwischen 17:00 und 18:00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in Worms Pfeddersheim in der Unterführung zwischen der Odenwaldstr. und der Pfiffligheimerstr. Hierbei entriss ein bislang unbekannter Beschuldigter einem 14-Jährigen seinen mitgeführten Rucksack, nachdem die beiden gemeinsam spazieren gingen. Weiterhin schubste er ihn zu Boden und schlug und trat mehrfach auf ...

