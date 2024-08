POL-PDWO: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Gimbsheim (ots) - Am 12.08.2024 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ist es am Pfarrwiesensee in Gimbsheim zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein 19-jähriger Mann aus Mainz befand sich mit einer Personengruppe am Ufer des Badesees und begab sich ins Wasser, um eine abgetriebene Luftmatratze zurückzuholen. Nach einiger Zeit konnten die Begleiter den 19-Jährigen ...

