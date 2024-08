Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Badeunfall - 19-Jähriger in Pfarrwiesensee ertrunken

Gimbsheim (ots)

Am 12.08.2024 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ist es am Pfarrwiesensee in Gimbsheim zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein 19-jähriger Mann aus Mainz befand sich mit einer Personengruppe am Ufer des Badesees und begab sich ins Wasser, um eine abgetriebene Luftmatratze zurückzuholen. Nach einiger Zeit konnten die Begleiter den 19-Jährigen nicht mehr feststellen und begannen mit den Suchmaßnahmen. Der Gesuchte konnte daraufhin nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Sofort durch Zeugen eingeleitete Reanimationsmaßnahmen wurden durch die Rettungskräfte weitergeführt und der 19-Jährige mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Dort verstarb der Mann jedoch an den Folgen des Badeunfalls.

