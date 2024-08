POL-PDWO: Fahrzeugbrand

Worms (ots) - Neben der bereits in der vergangenen Nacht eingestellten Pressemeldung unter der Auftragsnr. 5424707 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms zu weiteren Unwetterereignissen. Am späten Abend kam es auf der B9 aus Richtung Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Worms unabhängig voneinander zu zwei Verkehrsunfällen. Ein 35 jähriger und ein 36 jähriger PKW-Fahrer kamen auf Grund des Starkregens und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ...

