POL-EL: Papenburg - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Papenburg (ots) - Am Freitag gegen 09:49 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in Papenburg an der Straße Splitting rechts ein schwarzer PKW des Herstellers Bestune beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zu diesem Unfall wird insbesondere eine Zeugin gesucht, die vermutlich den Unfall beobachtet hat. Diese Zeugin sowie weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, ...

