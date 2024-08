POL-PDWO: Bei Starkregen Kontrolle über Wohnmobil verloren

Osthofen (ots) - Am 23.07.2024 gegen 11:30 Uhr parkte ein Mann aus Osthofen seinen PKW auf einem Parkplatz in der Schwerdstraße in Osthofen. Bei der Rückkehr an sein Fahrzeug nach etwa 15 Minuten musste er feststellen, dass sein Fahrzeug augenscheinlich durch ein unbekanntes, anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden. Rückfragen ...

