POL-PDWO: Gemeinsame Pressemeldung der Stadt Worms und der Polizei Worms Einbruch in Verwaltungsgebäude Folzstraße - unbekannte Substanz freigesetzt - Zeugen gesucht

Worms (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, dem 31. Juli, etwa in der Zeit zwischen 2:30 und 3:30 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannten Täter in das Verwaltungsgebäude in der Folzstraße ein, dort wo auch das Bürgerservicebüro der Stadtverwaltung untergebracht ist. Der oder die Täter brachen einen Schrank auf und machten sich an den Kassenautomaten im Erdgeschoss zu schaffen, um das darin enthaltene Bargeld zu entwenden. Die Automaten konnten bereits am heutigen Vormittag wieder soweit hergerichtet werden, dass zumindest eine Zahlung mit EC-Karte möglich ist.

Der Betrieb im Bürgerservicebüro ist bis auf Weiteres mit Einschränkungen verbunden. Der oder die Täter setzten im Bereich des Infoschalters und des Treppenaufgangs eine noch unbekannte Flüssigkeit frei, die einen starken Geruch verströmte. Bis geklärt ist, um welche Substanz es sich handelt und wie sie beseitigt werden kann, ist lediglich ein Notbetrieb im Bürgerservice möglich. Die Feuerwehr hat Proben genommen. Der Stoff wird nun durch das Landeskriminalamt analysiert. Der betroffene Bereich ist bis zur abschließenden Untersuchung der Flüssigkeit sowie der sich anschließenden Reinigung der betroffenen Flächen, gesperrt.

Alle Bürger, die für den heutigen Tag einen Termin im Bürgerservice vereinbart hatten, werden von den zuständigen Mitarbeitern kontaktiert. In besonders dringenden Fällen kann die erforderliche Dienstleistung auch heute erbracht werden, allerdings nur vorheriger nach Rücksprache mit den zuständigen Sachbearbeitern. Kurzfristig können auch noch Termine in den Außenstellen des Bürgerservicebüros (Pfeddersheim, Neuhausen, Horchheim und Rheindürkheim, je nach Öffnungszeit) gebucht werden. Kurzzeitzulassungen für Kraftfahrzeuge können außerdem auch in Alzey bzw. in Frankenthal ausgestellt werden. Bei Fragen können sich Betroffene direkt mit dem Bürgerservicebüro in Verbindung setzen: buergerservice@worms.de.

Bürger, die einen Termin in den oberen Geschossen vereinbart haben (z.B. Ausländerbehörde), sind nicht betroffen. Sie werden lediglich über einen anderen Eingang in das Gebäude geleitet.

Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat und dem oder den bislang unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

