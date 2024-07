Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Worms (ots)

Am 19.07.2024 gegen 16:40 Uhr befuhr ein 67-jähriger Motorradfahrer die Ludwigstr. in Worms hinter einem Traktor mit Anhänger. Der Traktorfahrer bog sodann nach links in die Allmendgasse ab, was der Motorradfahrer übersah und den Traktor überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, am Traktor entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell