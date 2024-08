Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Straßenverkehrsgefährdung auf der B9 Höhe Flugplatz Worms

Worms-B9 (ots)

Am 14.08.2024 gegen 14:44 Uhr befuhr ein 42-jähriger PKW-Fahrer unmittelbar hinter einer 58-jährigen PKW-Fahrerin die B9 in Fahrtrichtung Worms. Kurz hinter der Anschlussstelle Flugplatz wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit aufgrund einer Baustelle auf 60 km/h reduziert. Die 02 bremse daher ab, während der 42-Jährige eine Vollbremsung vollzog, mit dem Fahrzeug nach rechts steuerte und die Kontrolle über seinen PKW verlor. Er kollidierte sodann mit dem PKW der 58-Jährigen, sodass erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Zwei Insassen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der Führerschein des 42-Jährigen sichergestellt. Er muss sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung für sein Fahrverhalten verantworten. Die B9 musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell