POL-PDTR: PKW-Brand

Konz (ots) - Wegen einer Beschädigung am Tank eines Lkws ist eine größere Menge an Dieselkraftstoff im Bereich der B51 Höhe Möbel Martin auf die Fahrbahn gelaufen. Daher musste in diesem Bereich die Straße in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt werden. Hier erfolgt eine Umleitung aus Richtung Trier kommend über die Abfahrt Konz-Karthaus/Trierer Straße. Aus Richtung Luxemburg, wie Ayl kommend in Fahrtrichtung Trier ...

