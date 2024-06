POL-PDTR: Vollsperrungen auf der B51 Höhe Möbel Martin

Trier-Pfalzel (ots) - Am Mittwoch, den 26.06.2024 kam es gegen 17:15 Uhr in der Eltzstraße in Trier-Pfalzel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem silberfarbenen SUV. Ferner touchierte der fahrende Transporter den am Fahrbahnrand stehenden SUV an der geöffneten Fahrertür. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Da die Unfallursache vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnte und ...

