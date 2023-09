Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Ladendiebe nach Tat vorläufig festgenommen

Hagen-Boele (ots)

In einem Supermarkt in der Freiligrathstraße entwendeten zwei Männer am Dienstag (05.09.) diverse Waren. Sie steckten Tabak, unterschiedliche Lebensmittel sowie Kerzen in ihre Rucksäcke. Ein Ladendetektiv beobachtete das Duo gegen 11.40 Uhr bei der Tat. Er sprach die Hagener an, nachdem sie das Geschäft verlassen hatten und sich im Bereich vor dem Supermarkt aufhielten. Einen 31-Jährigen musste er fußläufig kurz verfolgen, der zweite, 35-jährige Ladendieb, folgte ihm ohne Fluchtversuch in das Büro des Marktes. Der 35-jährige Mann ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Beide Männer wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Ladendiebstahls gegen sie. (arn)

