Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Räuberischer Diebstahl z.N. eines 14-Jährigen

Worms-Pfeddersheim (ots)

Am 15.08.2024 kam es zwischen 17:00 und 18:00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in Worms Pfeddersheim in der Unterführung zwischen der Odenwaldstr. und der Pfiffligheimerstr. Hierbei entriss ein bislang unbekannter Beschuldigter einem 14-Jährigen seinen mitgeführten Rucksack, nachdem die beiden gemeinsam spazieren gingen. Weiterhin schubste er ihn zu Boden und schlug und trat mehrfach auf ihn ein, bevor er mit den beiden Rucksäcken des 14-Jährigen in unbekannte Richtung flüchtete.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 17-20 Jahre alt, ca. 182 cm groß, blonde, kurz rasierte Haare, auffälliges, längliches Muttermal neben dem Auge, muskulöse Statur, weißes T-Shirt mit buntem Tiger-Aufdruck und lange Adidas-Sporthose.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben kann oder die Tat gesehen hat, wird gebeten sich bei der PI Worms, Tel: 06241/852-0, piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal auf der Homepage der Polizei zu melden.

