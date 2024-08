Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zeuginnen und Zeugen gesucht

Tönisvorst-St. Tönis: (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Vorfall auf dem Gelände von McDonald's in St. Tönis am Mittwochabend gegen 22.10 Uhr.

Jugendliche haben beobachtet, wie eine etwa 30-jährige Frau mit blondem Zopf von zwei Männern in den Kofferraum eines Autos gestoßen worden war. Die Jugendlichen saßen in dem Schnellrestaurant, in dem sich nach ihren Angaben zuvor auch die beiden Männer mit einem etwa acht bis zehnjährigen Jungen befunden hatten. Das Kind sei für ihr Empfinden freiwillig in das Auto gestiegen, nachdem die Männer die Frau in den Kofferraum gestoßen hatten. Nachdem die Männer eingestiegen waren, fuhr das Auto in Richtung Vorst davon.

Bei dem Auto handelte sich um einen weißen Wagen. Er hatte ein gelbes Kennzeichen, in dem höchstwahrscheinlich ein K vorkam.

Die jugendlichen Zeugen beschreiben die Personen wie folgt: Beide Männer waren 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß. Beide von korpulenter Figur. Einer hatte schwarz-braune Haare, der andere kurze braune Haare. Der Mann mit den schwarz-braunen Haaren trug eine lange Hose, der Mann mit den braunen kurzen Haaren hatte eine kurze Hose und ein dunkles T-Shirt an. Der Junge ist etwa acht bis zehn Jahre alt, ungefähr 1,50 Meter groß, hatte schwarz-braune Haare und trug ein Brasilien-Shirt.

Die Polizei ermittelt und sucht nun weitere Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Wer war am Mittwochabend zur fraglichen Zeit bei McDonald's in St. Tönis oder in der Gegend unterwegs? Sind Ihnen die Männer mit dem Kind oder die Frau irgendwo aufgefallen? Können Sie Angaben zu dem Auto machen? Ist Ihnen dieses vor oder nach dem Vorfall irgendwo aufgefallen? Wenden Sie sich bitte mit Ihren Hinweisen unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Polizei in Viersen. /hei (662)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell