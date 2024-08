Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fünf Unfälle von Freitag bis Montagmorgen unter Beteiligung von Radfahrenden

Kreis Viersen (ots)

Fünf Unfälle nahm die Polizei im Kreis Viersen am vergangenen Wochenende auf. In allen fünf Fällen verletzten sich Radfahrende. Ein etwas ungewöhnlicherer Unfall ereignete sich bereits am Freitag gegen 11 Uhr auf dem Feldweg Dickerheide in Willich. Ein Ehepaar war dort auf dem Weg in Fahrtrichtung Schiefbahner Straße mit Pedelecs unterwegs. Der 63-jährige Willicher stieß auf dem Feldweg mit einem unkontrolliert rumlaufenden Wildhuhn zusammen, verlor die Kontrolle und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Ebenfalls am Freitag, um 16:45 Uhr, nahm ein Einsatzteam einen Unfall auf dem Fußweg zwischen der Hochstraße und einem Parkplatz in Lobbericher Innenstadt auf. Eine 14-jährige Brüggenerin fuhr mit dem E-Scooter eines Freundes auf dem Fußweg. Nicht nur das war bereits ein Fehlveralten. Der besagte Freund stand ebenfalls, unerlaubt, auf dem E-Scooter. Beim Abbiegen auf die Fußgängerzone bemerkte die 14-Jährige eine von rechts kommende 71-jähriger Nettetalerin auf ihrem Pedelec nicht. Die Fußgängerzone ist für Fahrradfahrende freigegeben. Auf dieser kam es letztlich zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Hierdurch wurden beide zudem leicht verletzt und von einem Rettungsteam in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei weist nochmal deutlich daraufhin, dass das Fahren auf einem E-Scooter nur alleine erlaubt ist. Zu zwei weiteren Alleinunfällen kam es sowohl Samstag als auch Sonntag in Nettetal. Am Samstag, gegen 15:30 Uhr, war ein 66-jähriger Nettetaler auf der Straße Ritzbruch in Breyell unterwegs und verlor aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad. Anwohner sahen den schwer verletzten Radfahrer und meldet sich beim Rettungsdienst. Eine RTW-Besatzung brachte ihn ein Krankenhaus.

Einen weiteren Verkehrsunfall nahmen Kolleginnen und Kollegen in Nettetal im Flothend in Nettetal auf. Eine vierköpfige Gruppe fuhr dort mit Fahrrädern am Sonntag, um 16:45 Uhr, in Richtung Boisheim. Ein 71-jähriger Nettetaler aus der Gruppe kam plötzlich nach rechts ab und konnte das Rad nicht mehr kontrollieren. Er stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein hinzugezogenes Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus.

Gegen 10 Uhr am Montagmorgen stießen eine Radfahrerin und ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Discounters in Süchteln auf der Tönisvorster Straße zusammen. Beim Einparken fährt der 71-jährige Autofahrer aus Willich die ihm entgegenkommende 66-Jährige auf ihrem Pedelec an. Sie wurde hierdurch leicht verletzt. /cb (665)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell