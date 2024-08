Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Raub einer Sporttasche

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Unbekannte versuchten einer jungen Frau eine Sporttasche zu rauben.

Die 18jährige Frau ging gegen 22:50 Uhr auf der Nikolaus-Ehlen-Straße in Richtung Sportplatz als sie von einem silbernen PKW mit niederländischen Kennzeichen überholt wurde. Der Wagen hielt auf der Uhlandstraße an und zwei Männer stiegen aus. Beide Männer kam auf die junge Frau zu und sprachen sie auf Englisch an. Sie drohten ihr und forderten die Herausgabe der von ihr mitgeführten Sporttasche. Als die 18jährige sich weigerte und ankündigte Freunde rufen zu wollen, die sich in der Nähe aufhielten, flüchteten die Männer mit ihrem Wagen. Die Männer wurden als ca. 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Einer trug einen blauen, der zweite einen grauen Kapuzenpullover. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten. / mikö (664)

