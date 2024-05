POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Bonn-Schweinheim - Täter verursachten erheblichen Sachschaden - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn / Brühl / Köln (ots) - Seit Mittwoch, 08.05.2024, wird die 14-jährige Emma genannt Liam vermisst. Die aus Ostfriesland stammende Jugendliche war am vergangenen Wochenende von einem Ausflug ins Rheinland nicht nach Hause zurückgekehrt. Sie wurde am Dienstag, 07.05.2024, von der Polizei in Brühl (Rheinland) angetroffen und zu einer Jugendschutzstelle in der Bonner Innenstadt gebracht. Diese verließ sie noch am ...

mehr