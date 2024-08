Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zeitungen angezündet und Briefkasten beschädigt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben an der Brüsseler Allee Zeitungen gebrannt. Eine davon steckte in einem Briefkasten an einer Hauseingangstür. Dieser wurde durch den Brand beschädigt. Um kurz vor 2.30 Uhr in der Nacht meldete ein Anwohner, dass er Rauch wahrgenommen habe und deshalb nachschauen gegangen war. Dabei habe er in einem Hauseingang dann vier Jugendliche gesehen.. Dort sollten Zeitungen brennen. Die Jugendlichen seien kurz darauf in Richtung Freiheitsstraße geflüchtet. Die Einsatzkräfte konnten die vier Jugendlichen - nach Zeugenaussagen soll es sich um zwei Mädchen und zwei Jungen gehandelt haben - nicht mehr antreffen. Bereits etwa eine Stunde zuvor hatten Anwohner der Straße Am Steinkreis gemeldet, dass eine Gruppe Jugendlicher unterwegs sei und "zündele". In einem Mülleimer konnten Reste eines Böllers gefunden werden, der Mülleimer geriet dadurch aber nicht in Brand.

Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag Beobachtungen gemacht haben, die dazu beitragen können, dass die Jugendlichen identifiziert werden können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (668)

