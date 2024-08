Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Schleusungen auf Usedom am gestrigen Tag

Seebad Ahlbeck/ Pasewalk (ots)

Kollegen der Landespolizei MV stellten gestern Mittag in der Dünenstraße im Seebad Ahlbeck zwei Syrer (34, 29) und einen Ägypter (17) unmittelbar nach unerlaubter Einreise fest. Ein 38- jähriger Ägypter hatte sich kurz vorher von der Gruppe getrennt und versuchte auf eigene Faust allein weiterzureisen. Er wurde nach einem Hinweis eines Mitarbeiters der Usedomer Bäderbahn gegen 23:00 Uhr am Bahnhof Züssow aufgegriffen. In den Vernehmungen äußerten alle Personen Schutzersuchen. Der 17- jährige Ägypter wurde an das Jugendamt Vorpommern Greifswald übergeben, die anderen Männer begaben sich in der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz.

Gegen 18:30 Uhr meldete sich ein Pasewalker Bundespolizist telefonisch in der Leitstelle der Bundespolizei. Der Kollege verbringt gerade seinen verdienten Urlaub auf der Insel Usedom. Beim Abendspaziergang mit seiner Familie fielen ihm zwischen Heringsdorf und Bansin drei Personen auf, welche augenscheinlich mit der aktuellen Migrationslage in Verbindung gebracht werden können. Das bestätigte sich kurze Zeit später. Eine eingesetzte Streife der Bundespolizei kontrollierte die Gruppe. Es handelte sich dabei um afghanische Staatsangehörige (22, 25, 29), welche am Nachmittag nach Schleusung über die Belarus Route unerlaubt in Deutschland eingereist waren. Auch die Männer äußerten Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen nach Stern Buchholz weitergeleitet.

