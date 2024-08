Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Quadfahrer überschlägt sich und verletzt sich schwer

Brüggen (ots)

Am Sonntagnachmittag, um 16:30 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Mann auf seinem Quad über die B221 bei Bracht. In Richtung Kaldenkirchen verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer. Unmittelbar danach überschlug er sich mit dem Quad und fiel auf den Boden. Zeugen hielten umgehend an und verständigten Feuerwehr und Polizei. Der Mann wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Straße in diesem Teilstück in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das Verkehrskommissariat ermittelt. /cb (667)

