Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots)

In der Zeit vom 01.09.2023, 22.00 Uhr bis zum 02.09.2023, 15.00 Uhr, kam es in Suhl, Große Beerbergstraße, Höhe der Hausnummer 47 zu einem Verkehrsunfall. Ein auf der Straße geparkter Pkw VW mit MÜ-Kennzeichen wurde durch ein anderes Fahrzeug am rechten vorderen Kotflügel beschädigt. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Aufgrund der Parksituation und dem Schaden auf der Gehwegseite am Fahrzeug des Geschädigten, muß der Unfallverursacher/in, mit seinem Fahrzeug den Gehweg befahren haben. Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter Suhl, 03681/369-0 entgegen.

