FW-M: Tankanhänger verliert Heizöl (Obersendling)

München (ots) - Am kommenden Wochenende heißt es wieder "Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür." Nach mehreren Wochen Adventszeit sind die ersten Kerzen am Kranz heruntergebrannt und die Zweige trocknen aus. Damit am Sonntag beim Entzünden nur die Kerzen brennen und nicht gleich der ganze Adventskranz, hat die Feuerwehr München ein paar ...

