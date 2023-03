Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisiert mit Motorroller geflüchtet

Bocholt (ots)

Ereignisort: Bocholt, Ewaldstraße;

Ereigniszeit: 24.03.2023, 21.45 Uhr;

Unsichere Fahrweise, der Fahrer ohne Helm, das Rücklicht defekt - nicht ohne Grund wollten Beamte einer Funkstreife am Freitagabend auf dem Theodor-Heuss-Ring einen mit zwei Personen besetzten Motorroller anhalten. An einer roten Ampel hielt der 39-Jährige zunächst an, stieg ab und entfernte sich. Sein 33-jähriger Begleiter setzte nun die Fahrt in Schlangenlinien bis in die Ewaldstraße fort, ehe er schließlich stoppte. Bei der Kontrolle kam einiges zutage: Der Versicherungsschutz am Roller war abgelaufen, der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und hatte zudem Cannabis dabei. Ein Atemalkoholtest ließ bei ihm auf einen Blutalkoholwert von circa 1,2 Promille schließen. Die Beamten brachten ihn zur Wache, wo ein Arzt dem in Rhede wohnhaften Mann eine Blutprobe entnahm. Einsichtig zeigte der 33-Jährige sich nicht - er bedrohte die Beamten verbal. Nun kommen strafrechtliche Konsequenzen auf ihn zu. Der zwischenzeitlich aufgefundene 39-Jährige stand ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol: Er brachte es auf einen Blutalkoholwert von 0,9 Promille. Auch gegen den Bocholter fertigten die Beamten eine Anzeige. (to)

