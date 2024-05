Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: In Neubrandenburg sind heute 969 Teilnehmer beim 2. Office Charity Run an den Start gegangen. Für jeden zurückgelegten Kilometer wurde ein Euro gespendet.

Bild-Infos

Download

Neubrandenburg (ots)

5750 Kilometer, 969 Teilnehmer von 24 Behörden und Unternehmen der Region: Beim 2. Office Charity Run (zuvor "Behördenlauf") in Neubrandenburg haben in diesem Jahr deutlich mehr Frauen und Männer mitgemacht als bei der Vorjahresveranstaltung. Damit wurde ein neuer Teilnehmer- und Spendenrekord erreicht.

Auch in diesem Jahr stand der Spaß an der Bewegung und das Erlaufen möglichst vieler Kilometer für einen guten Zweck im Fokus. Denn jeden Kilometer wandelte die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin in einen Spenden-Euro um.

Die vier laufstärksten Behörden waren in diesem Jahr die Bundeswehr mit 1.994 Kilometern, die Stadt Neubrandenburg mit 611 Kilometern sowie das Jobcenter und die Polizei mit jeweils 395 Kilometern. Allein diese vier Behörden erliefen 3.395 Euro für den guten Zweck. Und so verwunderte es nicht, dass das maximale Spendenvolumen der Sparkasse Neubrandenburg-Demmin in Höhe von 5.000 Euro schnell erreicht war. Ein herzliches Dankeschön geht daher auch an die NEUWOGES, die kurzerhand das Spendenvolumen um 750 Euro aufstockte.

Und somit dürfen sich in diesem Jahr die "Bürgerinitiative Leben am Reitbahnweg", welche das MehrGenerationenHaus betreibt, sowie der LOBBI e.V. über Spenden in Höhe von 3.250 Euro und 2.500 Euro freuen.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Veranstalter, dem SV Turbine Neubrandenburg e.V. sowie an die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin, der Stadt Neubrandenburg und der Bundeswehr, welche den Office Charity Run ausrichteten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell