Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Betrunkener Fahrer leistet Widerstand

Ahaus (ots)

Für einen alkoholisierten Autofahrer endete die Nacht zum Freitag im Gewahrsam der Polizeiwache in Ahaus. Beamte hatten den Mann gleich zwei Mal angetroffen - beim zweiten Mal leistete er zudem Widerstand. Zunächst hatten Polizisten den 45-Jährigen gegen 04.00 Uhr nahe einer Tankstelle an der Wessumer Straße kontrolliert: Dort war der Mann aufgefallen, als er im alkoholisierten Zustand mit seinem Wagen wegfahren wollte. Ein Zeuge konnte dies verhindern. Die herbeigerufenen Beamten nahmen den 45-Jährigen mit zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sie untersagten die Weiterfahrt, leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Offensichtlich hielt ihn das jedoch nicht davon ab, zu seinem Wagen zurückzugehen und damit wegzufahren. Die erneut verständigten Polizeibeamten trafen den Autofahrer kurz darauf an seiner Wohnanschrift an, als er gerade aus dem Auto stieg. Als die Polizisten die Fahrzeugschlüssel sicherstellten, griff der 45-Jährige die Beamten an. Diese fixierten ihn daraufhin und brachten den Mann ins Polizeigewahrsam. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell