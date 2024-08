Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mit dem Pkw gegen einen Baum - schwer verletzt

Grefrath-Mülhausen (ots)

Am Montagabend ist ein junger Mann in Mülhausen mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 18-Jährige aus Wachtendonk war gegen 22.20 Uhr unterwegs in Richtung Mariendonk. Er verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, touchierte zunächst zwei Bäume, kam infolgedessen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte vor einen dritten Baum. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Auch die Bäume wurden beschädigt. /hei (670)

