Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nach Unfall mit nicht zugelassenem Roller das Weite gesucht

Viersen (ots)

Gegen 23.15 Uhr am Montagabend ist es auf dem Donker Weg in Viersen zu einem Unfall mit noch nicht ganz geklärtem Hergang gekommen. Zeugen hatten einen lauten Knall wahrgenommen und beim Blick aus dem Fenster drei Personen gesehen, von denen zwei jeweils ein Leichtkraftrad schoben. Ein junger Mann humpelte auffällig. Bis die Zeugen draußen waren, war nur noch ein junger Mann, ein 19-Jähriger aus Viersen, bei den beiden Rollern. Ihm gehöre einer der Roller, und er habe diesen die ganze Zeit geschoben. Den anderen Roller, der kein Kennzeichen hatte, habe sein Freund gefahren und sei damit gestürzt. Dass dieser junge Mann - wie sich herausstellte ein 21-Jähriger aus Viersen - nicht mehr an der Unfallstelle war, hatte Gründe, wie das eingesetzte Streifenteam schnell herausfand. Nicht nur, dass an dem Unfall-Roller kein Kennzeichen war und somit ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorlag, sondern der junge Mann verfügte auch nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Deswegen wurden die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kommt dann als dritter Vorwurf noch obendrauf. Die Ermittlungen dauern an. /hei (674)

